Доминирующие инстинкты по Вилену Гарбузову

Психоневролог-психотерапевт, специалист в области работы с детьми Вилен Исаакович Гарбузов в своих работах выделил основные инстинкты, лежащие в основе типологии индивидуальности.

I. «Эгофильный тип» (инстинкт самосохранения)

С раннего детства у человека этого типа проявляется склонность к повышенной осторожности, ребенок не отпускает мать от себя ни на миг, боится темноты, высоты, воды и т. п., нетерпим к боли (отказы от лечения зубов; от посещения врачей и т.п.); на базе этого типа формируется личность с выраженной эгоцентричностью, тревожной мнительностью, склонностью при неблагоприятных обстоятельствах к навязчивым страхам, фобиям или истерическим реакциям. Это люди, для которых «безопасность и здоровье — превыше всего!», а их кредо: «Жизнь одна и больше не будет». Эволюционная целесообразность наличия данного типа заключается в том, что его носители, сохраняя себя, являются хранителями генофонда рода, племени.

Для «эгофильного типа» характерны следующие ведущие качества:

Эгоцентричность;

Консерватизм;

Готовность поступиться социальными потребностями ради собствен­ной безопасности;

Отрицание риска;

Тревожность в отношении своего здоровья и благополучия.

II. «Генофильный тип» (инстинкт продолжения рода)

Для него характерна своеобразная разновидность эгоцентризма, когда «Я» замещается понятием «Мы» (под «Мы» подразумевается семья) вплоть до отрицания «Я». Ценности, цели, жизненный замысел подчинены одному – интересам детей, семьи. Уже в детстве интересы этого типа людей фиксированы на семье и такой ребенок спокоен только тогда, когда отец и мать вернулись с работы, вся семья в сборе, все здоровы и у всех хорошее настроение, он обостренно чувствует разлад в семье, и в этом случае у него возникает депрессивная невротическая реакция с энурезом и т. п. Это люди, которые ценят «интересы семьи превыше всего», а их кредо: «Мой дом — моя крепость». Эволюционная целесообразность наличия данного типа заключается в том, что его носители — хранители семьи, хранители генофонда рода, хранители жизни.

«Генофильному типу» присущи ведущие качества:

Сверхлюбовь к своим детям;

Семейственность;

Сверхзабота о безопасности и здоровье своих детей;

Тенденция к отрицанию своего «Я» в пользу «Мы» (семьи);

Сверхтревожность относительно будущего своих детей.

III. «Альтруистический тип»

Для людей этого типа характерны доброта, эмпатия, заботливость к близким, особенно к пожилым, способны отдать другим последнее, даже необходимое ему самому. Они убеждены, что не может быть хорошо всем, если плохо кому-то одному, а их кредо — «Доброта спасет мир, доброта превыше всего». И они эволюционно хранители доброты, мира, хранители жизни.

Для «альтруистического типа» характерны ведущие качества:

Доброта;

Сопереживание, понимание людей;

Бескорыстность в отношениях с людьми;

Забота о слабых, больных;

Миролюбие.

IV. «Исследовательский тип»

У людей этого типа с раннего детства отмечается любознательность, стремление во всем добраться до сути, склонность к творчеству. В начале этих людей интересует все, но далее все сильнее и сильнее захватывает какое-то одно страстное увлечение. Путешественники, изобретатели, ученые — лица этого типа. Их кредо — «Творчество и прогресс — превыше всего». Эволюционная целесообразность этого типа очевидна.

«Исследовательскому типу» присущи:

Склонность к исследовательской деятельности;

Склонность к поиску нового, новаторство в науке, искусстве и т. д.;

Способность без колебаний оставлять обжитое место, налаженное дело при появлении новых, требующих риска, но интересных дел и задач;

Устремленность к творчеству;

Само­отверженность в реализации творческих устремлений.

V. «Доминантный тип» (инстинкт доминирования)

С раннего детства наблюдается стремление к лидерству, умение организовать игру, поставить цель, проявить волю для ее достижения, формируется личность, знающая, чего она хочет и как достигнуть желаемого, упорная в достижении цели, готовая к продуманному риску, умеющая разбираться в людях и повести их за собой. Кредо этого типа: «Дело и порядок превыше всего»; «Один — ничто, все — все»; «Будет хорошо всем — будет хорошо каждому». Эволюционная целесообразность наличия этого типа, рождающего лидеров, организаторов, политиков в том, что они хранители интересов и чести всего рода.

Для «доминантного типа» характерны:

Склонность к лидерству, к власти;

Предрасположенность к решению сложных организационных задач;

Приоритет перспектив служебного роста над материальными стимулами;

Готовность к жесткой борьбе за лидерство, за первое место;

Приоритет общего (интересов дела, коллектива) над частным (интересами одного человека).

VI. «Либертофильный тип» (инстинкт свободы)

Уже в колыбели дитя этого типа протестует, когда его пеленают. Склонность к протесту против любого ограничения его свободы растет вместе с ним.

Для людей этого типа характерны стремление к самостоятельности, отрицанию авторитетов (родителей, учителей), терпимость к боли, склонность рано покидать отчий дом, предрасположенность к риску, упрямству, негативизму, нетерпимости рутины, бюрократизма. Кредо таких людей: «Свобода превыше всего». И они -хранители интересов и свободы каждого, индивидуальности, они естественно ограничивают тенденции лиц «доминантного типа». Они хранители свободы, а с этим — жизни.

«Либертофильному типу» присущи:

Склонность к протесту, бунтарству;

Предрасположенность к перемене мест (отрицание будничности);

Стремление к независимости;

Склонность к реформаторству, революционным преобразованиям;

Нетерпимость к любым формам ограничений, к цензуре, к подавлению «Я».

VII. «Дигнитофильный тип» (инстинкт сохранения достоинства)

Уже в раннем детстве человек этого типа способен уловить иронию, насмешку и абсолютно нетерпим к любой форме унижения. Характерна безоглядность, готовность поступиться всем в отстаивании своих прав, непоколебимая позиция «Честь превыше всего». Инстинкт самосохранения у такого человека на последнем месте. Во имя чести и достоинства эти люди без колебания идут на Голгофу. Привязанность к семье выражается в форме сохранения фамильной чести: «В нашем роду не было подлецов и трусов». Эволюционная целесообразность наличия такого типа заключается в том, что его носители - хранители чести и достоинства «Я», личности, а с этим. - жизни, достойной человека.

Для «дигнитофильного типа» характерны: